Семье из Балашихи помогли устроить ребенка в детсад после прямой линии с Путиным

Чиновники управления образования Балашихи вручили путевку в детский сад родителям Веры Ивашкиной, которые попросили президента Владимира Путина о помощи с устройством дочери в дошкольное учреждение в ходе прямой линии. Об этом сообщает телеканал «360» во вторник, 11 июля.

Соответствующее решение было принято по итогам рассмотрения обращения в министерстве образования Московской области. Девочка, которой в ноябре исполнится три года, пойдет в детсад номер 21, где после модернизации появилось дополнительно 150 мест.

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Отмечается, что семья поставила ребенка в электронную очередь для получения места в детсаду в 2014 году.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил в кратчайшие сроки проанализировать жалобы жителей региона, поступившие на прямую линию с главой государства. Он подчеркнул, что большая часть вопросов касалась социального блока и тарифов ЖКХ.

6 июля глава государства потребовал у губернатора Орловской области Вадима Потомского проработать все не попавшие в эфир во время прямой линии обращения граждан.

15 июня на программу дозвонились жители Балашихи. Они пожаловались президенту на разросшуюся до жилых домов свалку — полигон твердых бытовых отходов «Кучино». Губернатор Подмосковья в тот же день выехал на место. Через неделю после прямой линии Владимир Путин поручил закрыть свалку за месяц: срок до 2019 года, названный в правительстве, его не устроил. Уже на следующее утро по поручению Воробьева полигон прекратил работу.