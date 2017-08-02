Власти Подмосковья отчитались о готовности школ к учебному году

Более половины образовательных организаций Подмосковья прошли проверку перед началом нового учебного года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводит телеканал «360» в среду, 2 августа.

«На сегодняшний день в Подмосковье к началу 2017-2018 учебного года уже принято 53 процента образовательных организаций: 1999 детских садов, школ, организаций дополнительного образования, колледжей и детских домов», — уточнила Забралова.

В ходе проверки организации посещают комиссии из представителей образовательной сферы, МВД, Роспотребнадзора, МЧС, Госадмтехнадзора. Специалисты уделяют особое внимание пожарной и антитеррористической безопасности, уточняет телеканал.

Ранее в среду губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область пока находится в пятерке лучших регионов по качеству образования, а должна «оказаться в тройке лидеров».

19 июля сообщалось, что на подготовку подмосковных школ к началу учебного года из консолидированного бюджета было выделено более двух миллиардов рублей. В частности, к 1 сентября должны быть приведены в порядок, прилегающие к школам улицы и дороги.