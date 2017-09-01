Более 10 новых школ откроются в Подмосковье в День знаний

Свыше десяти новых школ откроются в Подмосковье в День знаний, сообщила министр образования региона Марина Захарова. Ее слова приводятся на сайте правительства Мособласти в пятницу, 1 сентября.

«Уже полностью завершены работы и оформлены все необходимые документы в школе № 5 в Балашихе. Поэтому общее число открывающихся школ выросло: 11 новых образовательных учреждений в этом году примут детей 1 сентября», — сказала Захарова.

Она также сообщила, что накануне лично проверила готовность школы в Балашихе к новому учебному году.

28 августа врио начальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по региону Анна Анохина сообщила, что безопасность в местах проведения праздничных мероприятий в День знаний в Московской области обеспечат свыше четырех тысяч сотрудников полиции. Она также уточнила, что мероприятия, посвященные мусульманскому празднику Курбан-байрам, не повлияют на проведение линеек в муниципалитетах Мособласти.

В Подмосковье в настоящее время функционируют 1,5 тысячи школ.