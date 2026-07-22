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09:38, 22 июля 2026Моя страна

Россиянам рассказали о первой государственной детской школе серфинга

Солодов: На Камчатке круглый год работает государственная детская школа серфинга
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о работе первой государственной детской школы серфинга в России. В беседе с Life.ru он сообщил, что занятия в учреждении проходят круглый год.

Летом юные спортсмены тренируются в Тихом океане на Халактырском пляже, а зимой — в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник».

На занятиях дети учатся плавать, держать баланс и работать с доской. Это позволяет им увереннее чувствовать себя в холодной воде Тихого океана.

Ранее Солодов рассказал, что выпускникам камчатских школ доступна бесплатная вертолетная экскурсия в Долину гейзеров. Отправиться в путешествие можно в течение трех лет после окончания учебного учреждения. Оценки в аттестате и результаты экзаменов значения не имеют.

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