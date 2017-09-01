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Лавров и Воробьев открыли гимназию имени Примакова в Подмосковье

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и губернатор Московской области Андрей Воробьев в День знаний открыли гимназию имени Евгения Примакова в подмосковной деревне Раздоры Одинцовского района. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 1 сентября.

Перед торжественной линейкой министр и губернатор прошлись по школьным коридорам, осмотрели классы, спортзал.

«Мы открываем новую гимназию в Московской области и намерены здесь дать не только качественное образование, но и воспитание. Я очень надеюсь, что каждый школьник будет соблюдать правила и принципы, которые являются важными в жизни», — сказал Воробьев. Он также отметил, что преподавать в гимназии будут учителя из Великобритании, США и Канады.

Лавров в свою очередь выразил признательность главе региона за то, что он выступил с инициативой назвать учебное заведение в честь бывшего министра иностранных дел (Евгений Примаков возглавлял внешнеполитическое ведомство в 1996-1998 годах — прим. «Ленты.ру»).

«Одна из черт Примакова — умение учиться, слушать, работать команде, но действовать самостоятельно. Я хочу пожелать успехов этому проекту, уверен, что вам здесь будет уютно и комфортно заниматься», — сказал действующий глава МИД.

Ранее в пятницу министр образования Мособласти Марина Захарова рассказала, что 1 сентября в регионе откроются 11 новых школ. Всего в Подмосковье функционируют порядка 1,5 тысячи школ.

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