Ивановский баран сбежал от заклания в Курбан-Байрам

В городе Иваново баран, которого местная мусульманская община готовила к жертвоприношению на праздник Курбан-Байрам, сбежал и носился по улицам города. Видео инцидента опубликовано в сообществе «ВКонтакте» «Мое Иваново».

Как отмечает издание IvanovoNews, баран пробежался по нескольким улицам города, пока не был пойман. О дальнейшей судьбе животного не сообщается.

Я в шоке! Еду, никого не трогаю... И вдруг! Баран в центре Иваново! Сюрприз водителям на 1 сентября... Надеюсь, он не попадет под колеса и его поймают. . #иваново #ивановоновости #ivanovo A post shared by Любовь Смолинская бизнес SMM (@lyubov_smolinskaya) on Aug 31, 2017 at 11:59pm PDT

В 2017 году Курбан-байрам, не имеющий постоянной даты, выпал на 1 сентября. Этот праздник жертвоприношения знаменует окончание хаджа (паломничества). В этот день у мусульман принято приносить в жертву барана, корову, быка или верблюда.