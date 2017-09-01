Более 200 тысяч человек отпраздновали Курбан-байрам в Москве

В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие более 200 тысяч человек, серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Такие данные приводит столичное ГУ МВД в пятницу, 1 сентября.

Верующие начали собираться около Московской соборной мечети с четырех часов утра, перед ними выступил глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, уточняют «Известия». Безопасность обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, которые следили за порядком в районах, прилегающих к культовому зданию. Там же дежурили волонтеры, владеющие иностранными языками.

Праздничная молитва прошла также в Исторической мечети, мечети на Поклонной горе, в «Ярдям» и «Инам», а также на трех специально оборудованных площадках.

24 августа сообщалось, что в нескольких московских школах перенесли праздничную линейку с 1 на 4 сентября. В частности, данную информацию подтвердил секретарь директора школы №2107 Александр Крючков. В свою очередь, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Гизатуллин предложил найти компромисс между празднованием Дня знаний и Курбан-байрама в столице. По его мнению, некоторым школам, находящимся рядом с мечетями, можно просто отложить торжественную линейку на час или полтора.

Мэрия Москвы решила предоставить руководству учебных заведений право самим решать, переносить или не переносить празднование 1 сентября из-за совпадения с мусульманским праздником.

В 2017 году Курбан-байрам, не имеющий постоянной даты, выпал на 1 сентября. Этот праздник жертвоприношения знаменует окончание хаджа (паломничества). В этот день у мусульман принято приносить в жертву барана, корову, быка или верблюда.