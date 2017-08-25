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«Не из-за мусульман, а в целях безопасности»

Почему 1 сентября принесут в жертву Курбан-байраму

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Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В нескольких школах Москвы торжественную линейку в честь 1 сентября решили перенести из-за мусульманского праздника Курбан-байрам. Его дата, как и день празднования православной Пасхи, высчитывается по религиозному календарю. В этом году он совпал с Днем знаний. «Первосентябрьские» события коснулись школ Мещанского района, расположенных рядом с Московской соборной мечетью. Как утверждают власти, все делается в целях безопасности детей: мол, чтобы «не подставляться». В дни основных религиозных праздников улицы вокруг мечети заполняют тысячи молящихся. Жители района решение властей восприняли без энтузиазма. Некоторые родители первоклашек грозят официальными жалобами в прокуратуру и Минобрнауки. Как религия вмешивается в учебный процесс — разбиралась «Лента.ру».

Новость активно обсуждается в районной группе в Facebook. По предварительным данным, речь может идти о трех школах, расположенных возле Соборной мечети: №2054, №2107, №2115.

Ольга Кузнецова, мама первоклассницы, зачисленной в ГБОУ №2054, утверждает, что об отмене первосентябрьского Дня знаний их пока никто не уведомлял. Некоторые увидели обсуждение в социальных сетях и попросили представителей родительского комитета задать вопрос классным руководителям.

— Нам сказали, что пока точно ничего не известно, — объяснила «Ленте.ру» Ирина Кузнецова. — Определенность появится только за день-два. Такое подвешенное состояние крайне неудобно.

По словам Кузнецовой, родители одноклассников ее дочери даже не подозревают, что над праздником 1 сентября нависла угроза.

— По всей столице такого решения не принималось, — продолжает Ирина. — И как объяснить своему первокласснику, что все его друзья пошли в школу нормально, а он рыжий? Это ведь память на всю жизнь. А как отделить детей, которые живут возле мечети, но пойдут в школы других районов? Им придется продираться сквозь толпу, а другие первоклассники почему-то останутся дома до понедельника. Я считаю, что все, чьи школы отменили 1 сентября, должны обратиться в управу Мещанского района и в Минобразования с жалобой.

Однако после того, как новость о переносе старта учебного года вызвала резонанс, многие школы Мещанского района, в том числе ГБОУ № 2054, поспешили отрапортовать, что торжественную линейку отменять не планируют. Директор школы № 2107 Олеся Лукашук заявила «Ленте.ру», что к ней с обращением о переносе Дня знаний обратились родители.

— Было принято решение обсудить эту тему на управляющем совете образовательной организации,— рассказывает Лукашук. — Заседание управляющего совета пройдет в ближайшие дни. И, кстати, речь пойдет о переносе торжественной линейки, посвященной началу учебного года, не на 4, а на 2 сентября. Как мы вместе решим — так и будет.

Местный активист и кандидат в муниципальные депутаты Мещанского района Станислав Мацак удивлен, что новость о переносе 1 сентября из-за Курбан-байрама вызвала такой ажиотаж.

— Это планируется вовсе не из-за мусульман, а в целях безопасности, —утверждает он. — К нам сюда придут 90 тысяч мусульман. Ведь для них Курбан-байрам — это все равно что для нас 9 Мая: самый лучший праздник в году. Но кто может дать гарантию, что среди тысяч верующих не окажется кто-то один с переформатированными мозгами и не создаст прецедент? Вспомните, что в Сургуте случилось. Нам такая катастрофа не нужна. Поэтому я — за перенос линейки, то есть за то, чтобы не подставляться.

По его словам, понятно, что для первоклашек 1 сентября — символический день: «Возможно, было бы хорошим выходом в некоторых школах перенести торжественную линейку в более безопасное место». Но готовить акцию надо было еще весной, сейчас же это — «недоработка местных властей».

Родители первоклашек огорчены задержкой учебы, а семьи школьников со стажем довольны.

— Мой сын идет в десятый класс, и мы очень рады переносу начала учебного года, — рассказывает житель Мещанского района Дмитрий Зворыкин. — Вот чем я возмущен — так это тем, что в многомиллионной Москве христианские объекты культа тыкают на каждом углу, а мечетей и синагог раз-два и обчелся. В нашем районе находится одна из пяти. А их должно быть хотя бы 500. И тогда не будет проблемы с праздниками, которые немного старше и нашего района, и самой Москвы.

Лариса Трофимова, мама ученика школы №1297, не хочет, чтобы ее сын 1 сентября шел на линейку, хотя администрация их учебного учреждения уже заверила, что День знаний состоится в срок.

— Мне не хочется пробираться через кучу людей и милиции с цветами, — поясняет она. — Мы живем в переулке Васнецова. Прошлые два года во время Курбан-байрама я вообще никуда не могла ни пройти, ни проехать без документов. Я стояла около спорткомплекса «Олимпийский» (напротив мечети — прим. «Ленты.ру»), и мне казалось, что толпа сейчас пойдет по крышам машин.

Жители кварталов, расположенных вблизи Соборной мечети, уже давно намекают столичной мэрии на то, что религия приносит им бытовые неудобства. Трудности возникают не только в дни главных мусульманских праздников, а каждую неделю.

— По пятницам (когда мусульмане совершают намаз — прим. «Ленты.ру») тут очень много верующих, — рассказывает Ольга. — Я живу в пяти минутах ходьбы от Соборной мечети, и ребенка вожу в школу на трамвае или на метро. Около 13-14 часов вход в метро может занять от 40 до 50 минут. Если ты в этот момент с ребенком — это жесть. Иногда мусульмане замечают наши затруднения и пытаются пропустить. Полицейские никак не помогают и очень тупо организовывают этот процесс. Они оцепляют территорию так, что не всегда может пройти трамвай — встает полностью все движение. А накануне больших мусульманских праздников местные власти без всякого предупреждения эвакуируют машины, припаркованные без нарушения правил дорожного движения.

Большинство местных жители претензий к верующим мусульманам не предъявляют, а винят плохую работу органов правопорядка и городских властей, которые не слишком успешно организуют потоки молящихся. Впрочем, даже при отсутствии управления до сих пор в районе не было столкновений из-за молящихся.

— Не надо нас сталкивать с мусульманами — осторожничает активист Мещанского района Станислав Мацак. — До сих пор нам удавалось как-то балансировать, хотя провокации регулярно возникают. Я смотрел фильм в интернете, где были сняты молящиеся и сказано, что они перекрывают проспект Мира. Но это не так. Все очень вежливые. Сам живу в 500 метрах от мечети. И однажды во время Курбан-байрама повел дочь в школу. Все расступались перед нами, давали дорогу — так что они вполне миролюбивые. Если мечеть уже построена в нашем районе — значит, надо договариваться, искать компромиссы, а не кричать, что мы свой, мы новый мир построим. У нас тут рядом есть православная церковь, я разговаривал со священником — у него тоже нет особых претензий: во время церковных богослужений мусульмане проход всегда обеспечивают.

Вице-мэр Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко пояснил СМИ, почему городские власти приняли решение перенести линейку.

— Курбан-байрам не в первый раз попадает на 1 сентября, — сказал вице-мэр. — Линейки в нескоторых московских школах и раньше переносили, и все было нормально, никаких проблем мы здесь не видим. Я не знаю, почему сейчас это все раздули. Решение о переносе было принято на совещании. Я спросил Исаака Иосифовича Калину (глава городского департамента образования), не будут ли люди возмущаться. Он сказал: «Да они счастливы будут, что учеба начнется не в пятницу, а в понедельник, и что у них будет больше свободных дней». Конечно, людей может раздражать, когда сто тысяч мусульман собираются рядом с их домом. Но что делать — с другой стороны, и православные праздники могут кого-то раздражать...

Руководитель аппарата Совета муфтиев России не стал комментировать «Ленте.ру» происходящее.

Первый зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамир Гизатуллин заверил, что необходимо сделать праздник в этот день комфортным и для мусульман, и для школьников: «Мы очень ценим наше школьное образование. Мы ищем всегда компромиссы со всеми... Вопрос могут поставить, что по согласованию некоторые школы, расположенные рядом с мечетями, перенесут на час-полтора торжественную часть 1 сентября. В Москве более 2,5 миллиона мусульман, и их дети тоже идут в школу. Но у нас празднование начинается в 7 часов утра, длится 45 минут, потом люди расходятся. И мы думаем, что в половине девятого или в девять часов уже все разойдутся».

Перенос начала учебного года планируется и в Башкирии. В республиканском министерстве труда объяснили, что решение принято в связи с тем, что праздник Курбам-байрам в Башкирии — официальный выходной. Поэтому торжественные мероприятия в честь Дня знаний в республике пройдут либо 2-го, либо 4 сентября.

Дмитрий Сидоров
Наталья Гранина

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