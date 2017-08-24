В московских школах опровергли перенос линеек из-за Курбан-байрама

В школах Мещанского района Москвы, расположенных рядом с соборной мечетью, опровергли информацию о переносе праздничной линейки 1 сентября из-за празднования Курбан-байрама. Об этом в четверг, 24 августа, РИА Новости сообщили в учебных заведениях.

В частности, в том, что дата проведения линейки не изменится, сообщили в школе №2054, №2107. Кроме того, на сайте школы №1297 говорится о том, что мероприятие состоится 1 сентября в 8.30 мск.

Ранее сообщалось, что в нескольких столичных школах перенесли праздничную линейку с 1 на 4 сентября. В частности, данную информацию подтвердил секретарь директора школы №2107 Александр Крючков.

В свою очередь первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Гизатуллин предложил найти

компромисс между празднованием Дня знаний и Курбан-байрама в столице 1 сентября. «У нас празднование начинается в семь часов утра, длится 45 минут, и потом люди расходятся. И мы думаем, что в половине девятого, в девять все уже разойдутся», — отметил он. Гизатуллин добавил, что некоторым школам, находящимся рядом с мечетями, можно просто сдвинуть торжественную линейку на час или полтора.

В 2017 году Курбан-байрам, не имеющий постоянной даты, выпадает на 1 сентября. Этот праздник жертвоприношения знаменует окончание хаджа (паломничества). В этот день у мусульман принято приносить в жертву барана, корову, быка или верблюда.

