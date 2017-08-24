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Мусульмане Москвы выступили против переноса школьных линеек из-за Курбан-байрама

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Необходимо найти компромисс между празднованием Дня знаний и Курбан-байрама в столице 1 сентября. Об этом в четверг, 24 августа, заявил радиостанции «Говорит Москва» первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Гизатуллин.

«У нас празднование начинается в семь часов утра, длится 45 минут, и потом люди расходятся. И мы думаем, что в половине девятого, в девять все уже разойдутся», — отметил он. Гизатуллин добавил, что некоторым школам, находящимся рядом с мечетями, можно просто сдвинуть торжественную линейку на час или полтора.

По его словам, отмечающие Курбан-байрам горожане сразу после утреннего богослужения отправятся в Подмосковье, так как в этом году традиционный забой жертвенных животных в столице запрещен — для этого подготовлены 16 площадок в Московской области.

«Это временные трудности, и мы постараемся провести все более комфортно, относясь толерантно, уважительно друг к другу», — сказал представитель общины.

Ранее в четверг сообщалось, что в нескольких московских школах перенесли линейки из-за Курбан-байрама с 1 на 4 сентября.

В 2017 году Курбан-байрам, не имеющий постоянной даты, выпадает на 1 сентября. Этот праздник жертвоприношения знаменует окончание хаджа (паломничества). В этот день у мусульман принято приносить в жертву барана, корову, быка или верблюда.

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