Муфтий Москвы поддержал перенос линеек в школах из-за Курбан-Байрама

Мусульмане Москвы считают разумным перенести 1 сентября торжественную линейку в школе рядом с Соборной мечетью из-за Курбан-байрама. Об этом в беседе с РИА Новости в понедельник, 28 августа, заявил муфтий столицы Ильдар Аляутдинов.

Он напомнил, что в Москве проживает как минимум два миллиона мусульман, у которых не так много мест для совершения обязательных религиозных обрядов. «И хотя в последнее время открываются все новые площадки в области, это не решает проблемы столичных мусульман, которые не всегда имеют возможность куда-то выехать, да и к тому же большинство из них стремится совершить намаз в центральных мечетях», — сказал муфтий.

Аляутдинов отметил, что в Курбан-байрам внутри Соборной мечети и вокруг нее собираются десятки, а то и сотни тысяч верующих, поэтому, по его мнению, перенос школьных линеек был принят «исходя все из тех же соображений безопасности, где каждый мог бы провести свой праздник, не стесняя друг друга и не создавая дискомфортные условия для других». Он подчеркнул правильность подобного решения городских властей, а также добавил, что оно учитывает интересы всех «равноправных жителей столицы».

24 августа родители школьников сообщили в соцсетях о переносе линеек по случаю начала учебного года в ряде школ Мещанского района, расположенных рядом с Соборной мечетью. Праздник пройдет 4 вместо 1 сентября. В школе №2107 эту информацию сперва опровергли, однако 28 августа подтвердили.

При этом первый заместитель Духовного управления мусульман России Дамир Гизатуллин предложил просто сдвинуть школьные праздники по времени на час или полтора, так как празднование возле мечети начнется в семь утра и будет длиться 45 минут, после чего верующие расходятся.