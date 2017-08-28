Линейку в столичной школе окончательно решили перенести из-за Курбан-байрама

Торжественную линейку в школе № 2107 Мещанского района столицы все же перенесли на 4 сентября. Об этом сообщил РИА Новости член управляющего совета школы Максим Макаров в понедельник 28 августа.

«В нашей школе есть семьи, которые исповедуют ислам, они могут отпраздновать Курбан-байрам, а в понедельник вместе с детьми прийти на торжественную линейку», — отметил он.

Решение о переносе, по словам Макарова, принято по инициативе родителей и не связано исключительно с мусульманским праздником. «Пообщался с родителями, мы решили, что многим неудобно привозить — кто-то на дачах, кто-то на юге, не хочется разрывать отдых», — подчеркнул представитель управляющего совета.

Ранее, 24 августа, родители школьников сообщили в соцсетях о переносе линейки по случаю начала учебного года с 1 на 4 сентября в ряде школ Мещанского района, расположенных рядом с соборной мечетью. В том числе, в школе № 2107. Однако руководство этих учреждений в тот же день опровергло эту информацию. Подчеркивалось, что торжества переноситься не будут.

По словам первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России Дамира Гизатуллина, школьные праздники можно просто сдвинуть по времени на час или полтора, так как празднование возле мечети начнется в семь утра и будет длиться 45 минут, после чего верующие расходятся.