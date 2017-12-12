Москвич расправился с 12 фазанами в парке Горького и попал в колонию

Жителя Москвы приговорили к трем годам и месяцу заключения в исправительной колонии за убийство 12 фазанов, в том числе занесенных в Красную книгу. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как отмечается, инцидент произошел 30 сентября. 21-летний Никита Кашенцев, будучи пьяным, проник в вольерный комплекс на территории мини-зоопарка «Природный заказник Воробьевы горы» парка культуры и отдыха имени Горького.

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«Ранее судимый Кашенцев поочередно отловил самца и самку фазана алмазного, двух самцов фазана золотого, двух самцов фазана королевского, двух самцов фазана непальского, двух самцов фазана свайно (занесен в Красную книгу), а также самца и самку фазана охотничьего, которых впоследствии убил», — говорится в сообщении.

Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов»).

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