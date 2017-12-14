Трех американцев арестовали за жестокое обращение с акулой

В американском штате Флорида задержаны трое мужчин, обвиняемых в жестоком обращении с акулой. Поводом для их привлечения к ответственности стал десятисекундный ролик, снятый летом этого года. На кадрах видно, как подозреваемые тащат на большой скорости за катером на тросе черноперую акулу. После того, как видео было размещено в сети, в отношении мужчин было начато расследование. Кроме обвинений в жестоком обращении с животным, двоим подозреваемым также инкриминируются использование браконьерских методов лова, а также рыбалка в природоохранной зоне, сообщает The Straits Times.

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