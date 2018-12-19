В России запретили контактные зоопарки и отстрел бездомных животных

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственном обращении с животными, который был внесен в 2010 году, передает «Интерфакс».

Согласно закону, полностью запрещается убийство животных под каким бы то ни было предлогом, в том числе отстрел на улицах и организация боев. Кроме того, закон запрещает держать дома, в барах и ресторанах диких зверей, а также обязывает хозяев убирать за выгуливаемыми собаками.

Отдельно прописан запрет на «кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения». До наступления 2022 года все российские цирки, зоопарки, дельфинарии и океанариумы должны будут получить лицензию на осуществление своей деятельности, контактные зоопарки запрещены.

Отмечается, что документ направлен на защиту животных, а также соблюдение принципов гуманности и законных интересов граждан при обращении с животными.

Законопроект был внесен в парламент осенью 2010 года, в марте 2011-го принят в первом чтении. Перед вторым чтением было проведено более 100 совещаний и рассмотрено 300 поправок. Закон был согласован с 28 ведомствами.

В конце прошлого года было ужесточено наказание за жестокое обращение с животными. Максимальная санкция статьи 245 УК («Жестокое обращение с животными») увеличена с двух до пяти лет заключения. Также были внесены поправки в статью 258.1 («Незаконная охота на краснокнижных животных»), согласно которым более серьезное наказание (до пяти лет лишения свободы) грозит не только использующим свое положение должностным лицам, но и тем, кто будет транслировать свои действия в интернете.

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