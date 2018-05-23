Россиянам запретят держать хищников в квартирах

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В Государственную Думу внесли законопроект о запрете содержания опасных животных в домах и квартирах, а также о регистрации потенциально опасных питомцев.

Документ подписали депутаты всех фракций, а также сенаторы Ирина Гехт и Михаил Щетинин. В пояснительной записке авторы законопроекта сообщают, что им известно «о многочисленных хищниках, живущих в обычных городских многоэтажках (львы, тигры, крокодилы, пумы, леопарды), медведях, волках и лисах, содержащихся на дачных участках», а также известны случаи, когда животные убегали и становились угрозой для окружающих.

«В настоящее время в федеральном законодательстве существует правовая неурегулированность, которая позволяет заводить в квартирах, на дачных участках и в домовладениях животных, заведомо не предназначенных для содержания в неволе, — пишут авторы законопроекта. — Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека». Они предлагают разработать перечень видов животных, запрещенных к содержанию, а также обязать хозяев потенциально опасных питомцев, приобретенных до 1 июля 2019 года, зарегистрировать их. На это им дадут еще год — до 1 июля 2020 года. Обязательная регистрация, по мнению депутатов, должна распространяться также на цирки, зоопарки и другие специальные учреждения.

Кроме того, регистрацию предлагается ввести для собак потенциально опасных пород, перечень которых также должен быть разработан в рамках законопроекта. «Владельцы таких животных в обязательном порядке будут обязаны зарегистрировать собаку в соответствии с законодательством о ветеринарии» ,— говорится в пояснительной записке. Авторы инициативы считают, что необходимо запретить выгуливать таких собак без поводка и намордника.

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