Жириновский обеспокоился собачьей мафией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что будет исключать из партии за содержание дома собак. Его слова приводит агентство «Москва» во вторник, 15 мая.

«Опять собаки нападают, мы много говорим, но закон не принимается. Собачья мафия самая сильная. Видимо, у кого-то дома очень любимые собаки, и он как бы тормозит [принятие закона], обладая значительной властью», — сказал Жириновский.

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Либерал-демократ обратился к однопартийцам с вопросом о наличии у них собак в качестве домашних животных, на что получил отрицательный ответ. «В ЛДПР собак дома не держат! Кто держит — исключим из партии. Не курят, не пьют, собак не держат», — резюмировал политик.

В январе прошлого года Жириновский призвал запретить россиянам заводить в качестве домашних питомцев диких животных. При этом он признался, что и сам имел опыт их содержания. «У меня были медведи на даче, я в цирк отдал: одного — в московский, другого — в брянский, и один сбежал. Но они маленькие, двухлетки», — пояснил он. По его словам, медведей ему подарили, хотя он об этом не просил.

В августе 2015 года депутат Госдумы Вадим Соловьев от КПРФ предложил законодательно ограничить число животных в квартирах. Речь идет не только о кошках и собаках, но и о других домашних питомцах. По мнению парламентария, регулированием этого вопроса должны заниматься региональные власти.

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