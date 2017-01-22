Госдума изучит европейский опыт чипирования животных

При разработке законопроекта о защите животных необходимо изучить европейский опыт чипирования домашних питомцев. Об этом в воскресенье, 22 января, заявила глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева, передает ТАСС.

«Давайте посмотрим европейский опыт чипирования. Возможно, мы в законодательстве других стран сможем найти какие-то нормы, которые будет возможно применить у нас», — приводит агентство ее слова.

Она также подчеркнула, что в этой сфере необходимы действующие нормы. «Нам нужно переходить от эмоций к реальным законодательным механизмам», — сказала Тимофеева.

Рабочая группа, которая дорабатывает законопроект о защите животных, в феврале выйдет с поправками на публичные слушания, добавила она.

30 ноября 2016 года на рассмотрение Госдумы был также внесен проект закона «Об уполномоченном по защите животных в Российской Федерации».

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен группой депутатов Госдумы в 2010 году. Согласно пояснительной записке, основные задачи документа — «установление требования при обращении с животными, защита животных от жестокого антигуманного обращения, страдания и гибели, недопущения жестокого умерщвления животных, укрепление нравственности и гуманности общества, обеспечение безопасности, иных прав и законных интересов граждан».

Законопроект вводит обязательную регистрацию собак потенциально опасных пород, а также добровольную — для всех остальных животных. Кроме того, он подразумевает использование микрочипов с данными о питомце и его владельце.

Документ был одобрен Госдумой в первом чтении в 2011 году.