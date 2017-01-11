Защитнице коров отказали в швейцарском гражданстве

Проживающей в швейцарской деревне датчанке-вегану Нэнси Холтен (Nancy Holten) отказали в предоставлении гражданства из-за ее зоозащитной деятельности. Об этом пишет Daily Mail, поясняя, что женщина разозлила власти и односельчан своими кампаниями против ношения коровами традиционных альпийских колокольчиков.

Освещение национальными СМИ деятельности 42-летней активистки, утверждавшей, что звон колокольчиков травмирует коров, сделало ее крайне непопулярной в деревне Гипф-Оберфрик в кантоне Аргау. Местные жители, решившие, что не уважающая швейцарские традиции Холтен не заслуживает стать гражданкой страны, запустили собственную антикампанию и сумели отрицательно повлиять на решение властей о выдаче Нэнси паспорта.

— Daily Mail Online (@MailOnline) 11 января 2017, 03:37

Невзирая на неудачу, датчанка осталась верна своей позиции, объясняя, что коровьи колокольчики производят шум в сотню децибел, что сопоставимо со звуком пневмодрели. «Ведь никто из нас не хотел бы, чтобы такая вещь болталась поблизости от наших ушей?» — заявила Холтен. Она также напомнила, что колокольчики весят до пяти килограммов, что приводит к потертостям и ранам на шеях животных.

Материалы по теме «Убить всех веганов» За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты

Нэнси рассказала, что является журналистом-фрилансером, а также моделью и студенткой школы актерского мастерства. Ранее она уже протестовала против других элементов швейцарского жизненного уклада: охоты, поросячьих бегов, звона церковных колоколов.

Daily Mail отмечает, что Холтен уже второй раз отказывают в гражданстве, несмотря на то, что она продемонстрировала беглое владение швейцарским диалектом немецкого языка и то, что ее дети уже являются гражданами конфедерации. Первый раз неудача постигла датчанку в 2015 году, когда 144 из 206 жителей деревни проголосовали против ее натурализации. Второй раз — в январе 2017-го, когда к выражениям недовольства деятельностью Нэнси присоединились и местные чиновники. В частности, политик Таня Сутер (Tanja Suter) заявила, что Холтен «больше всех надо» и что она не заслуживает гражданства, «раз раздражает всех нас и не уважает наши традиции».

Вопрос о натурализации был передан в вышестоящую инстанцию — правительство кантона.