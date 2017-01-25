Живший на даче с медведями Жириновский призвал запретить их содержание в домах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить россиянам заводить в качестве домашних питомцев диких животных. Об этом в среду, 25, января сообщает информационное агентство Regnum.

«Мы постараемся принять закон о запрете содержания диких животных в домашних условиях. Рысь завели, леопарда, скоро медведя будут держать (...). Так нельзя», — сказал политик.

Материалы по теме Собачий марш Президенту, патриарху и главе СКР рассказали о животных и живодерах

Жириновский признался, что сам имел опыт содержания диких животных. «У меня были медведи на даче, я в цирк отдал: одного — в московский, другого — в брянский, и один сбежал. Но они маленькие, двухлетки», — отметил политик. По его словам, медведей ему подарили, хотя он об этом не просил.

«Не надо трогать животных, они там живут [в природе] — пускай живут», — подчеркнул лидер либерал-демократов.

22 января глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева в ходе съезда партии «Единая Россия» заявила, что при разработке законопроекта о защите животных необходимо изучить европейский опыт чипирования домашних питомцев.

В августе 2015 года депутат Госдумы Вадим Соловьев от КПРФ предложил законодательно ограничить число животных в квартирах. Речь идет не только о кошках и собаках, но и о других домашних питомцах. По мнению парламентария, регулированием этого вопроса должны заниматься региональные власти.