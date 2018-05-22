Британец два года выл вместе с волками и довел соседей

Живущий с собственной стаей волков британец был вынужден переехать после многочисленных жалоб соседей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Шон Эллис жил с женой в городке Ком Мартин, графство Девон, вместе с несколькими волками, которых он нашел и самолично выкормил. «Я провел с ними два с половиной года круглосуточно семь дней в неделю и научился выть, как они, чтобы меня приняли в стаю. Однако, чтобы остаться в ней, мне каждый день приходилось доказывать, что я их достоин», — рассказал он.

Несмотря на дружбу с животными, те нередко ранили Эллиса во время игры. «Они толкали меня головами в живот, из-за чего у меня начались проблемы с внутренними органами, кусали и били по голове так сильно, что я терял сознание. Я знаю, что они не со зла, но одна моя ошибка могла стоить мне жизни», — добавил британец.

Теперь Эллису приходится жить на отдаленной ферме в графстве Корнуолл и содержать волкособов — помесь волков и собак. Там он организовал исследовательский центр по изучению поведения волков, куда приглашает посетителей для «безопасного общения с животными».

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