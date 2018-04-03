Воспитанный волками испанец разочаровался в человечестве

Испанец Маркос Родригез Пантойя (Marcos Rodríguez Pantoja), утверждающий, что жил в стае волков на протяжении 12 лет, разочаровался в людях. Об этом сообщает NewsHub.

Мужчина родился в 1946 году, его мать умерла, когда ему было три года. Он подвергался насилию со стороны отца и мачехи, а затем был продан пастуху. Когда мальчику исполнилось семь лет, его опекун просто исчез.

По словам Пантойи, он прибился к стае волков, которые приняли его за собственного детеныша. Испанец спал в пещере и питался грибами и ягодами. «Мои мозоли были настолько большими, что я мог пнуть камень, будто бы тот был мячом», — рассказал мужчина.

Когда ему было 19 лет, его обнаружили испанские военные и насильно вернули в человеческое общество.

Сейчас Пантойе 72 года, и он считает, что так и не стал полноценным членом общества. Он признался, что жить с волками гораздо легче, и пожаловался, что пытался работать, но постоянно чувствовал себя обманутым и использованным. На данный момент он предпочитает вести беседы со школьниками о своей любви к животным и необходимости сохранять окружающую среду.

Мужчина также отметил, что пытался вернуться в горы, но животные уже считают его чужаком.

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