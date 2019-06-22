Лосенок нашел приют в квартире россиянки и умер

В Калуге умерла лосиха по кличке Майка, которую в мае приютила в своем доме руководитель местного центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании «Ника».

По словам Матюшиной, лосенок изначально был слаб и при рождении наглотался околоплодных вод, что привело к возникновению инфекции. Несмотря на ветеринарную помощь и лечение необходимыми медикаментами, инфекция обострилась, из-за чего животное скончалось.

В начале мая Майка отбилась от своего стада, вышла к автомобильной дороге и чуть не попала под машину, пишут «Аргументы и Факты». Ее нашли на обочине, доставили в город Юхнов в Калужской области и связались с Матюшиной, чтобы та помогла выходить животное. Руководитель «Феникса» приютила лосенка у себя в квартире и выгуливала Майку на шлейке. Планировалось, что в начале июля питомца перевезут на базу «Феникса», где для него строили вольер.

Из-за прогулок на улице Майка стала «самой известной калужской лосихой», отмечается в публикации «Ники».

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