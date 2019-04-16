Лось привел полицию к украденной машине

На канадском острове Ньюфаундленд лось помог полиции закрыть дело об угоне автомобиля. Об этом пишет местный информационный портал CBC News.

В субботу, 13 апреля, полицейская служба провинции Ньюфаундленд и Лабрадор получила несколько сообщений о лосе в городе Сент-Джонс, который направлялся на юг острова. Полицейские попытались развернуть животное на север, в сторону леса, однако сохатый продолжал следовать по своему маршруту.

В результате лось привел полицейских к украденной машине, заявление о пропаже которой поступило в участок накануне. «К всеобщему удивлению, [лось оказал] полиции помощь», — заключил представитель правоохранительных органов.

В 2018 году сообщалось о жителе Канады, вступившем в противостояние с гусем, который выкрал у него ключи от автомобиля. Пострадавший не мог самостоятельно забрать украденное у птицы, и позвонил спасателям, однако те отказались выезжать на вызов, поскольку в тот момент пытались справиться с заблудившимся лосем.

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