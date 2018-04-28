Заблудившийся лось помешал спасти мужчину от агрессивного гуся

Житель Канады был вынужден вступить в противостояние с гусем, который выкрал у него ключи от автомобиля. Об этом сообщает местное издание Edmonton Journal.

Инцидент произошел в городе Эдмонтон, канадская провинция Альберта. Пострадавший понял, что не сможет забрать украденное у птицы, и позвонил в пожарную охрану, которая обычно занимается подобными инцидентами. Тем не менее, спасатели отказались выезжать на вызов, поскольку в тот момент пытались справиться с заблудившимся лосем.

Канадец позвонил в полицию, и патруль прибыл на место происшествия через две минуты. На устранение конфликта понадобилось 13 минут, в результате инцидента никто не пострадал. Как ключи оказались в непосредственной близости к гусю и по какой причине птица решила их присвоить, не сообщается.

В марте сообщалось, что житель Великобритании попытался снять гуся на видео, подошел слишком близко и оказался жертвой нападения. Птица спокойно чистила перья, но из-за опасной близости человека встрепенулась, начала размахивать крыльями и погналась за потенциальным обидчиком.

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