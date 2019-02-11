Собака вывела хозяина из комы

В Великобритании пес помог вывести хозяина из комы и стал терапевтической собакой. Об этом сообщает издание Metro.

В 2016 году 65-летний Энди Сас (Andy Szasz) попал в реанимацию больницы города Саутгемптон, графство Хэмпшир. Мужчина страдал от острой формы пневмонии, развившейся после химиотерапии, и врачи поместили его в искусственную кому.

Когда кризис заболевания миновал, доктора разрешили пустить в палату питомца мужчины, помесь пуделя и шнауцера по кличке Тедди. Услышав лай собаки, Сас очнулся на три дня раньше, чем планировали врачи.

Пораженные доктора разрешили Тедди регулярно навещать хозяина. В итоге мужчину выписали меньше чем через неделю. «Тед — потрясающая собака. Он умный, нежный, верный, веселый, а еще у него есть характер. Он буквально украл мое сердце с первого взгляда», — описал питомца британец. Он добавил, что в свое время забрал собаку из приюта. «Я всегда говорю людям, что я спас Теда, а он — меня», — признается Сас.

В 2017 году пес получил специальную награду от Королевского общества по защите животных в Лондоне. Вскоре после этого Сас отдал Тедди на курсы терапевтических собак. В ноябре 2018-го пес завершил обучение и с конца того же года работает в больницах, хосписах и домах престарелых по всей стране. По словам его хозяина, при виде Тедди улыбаются не только пациенты, но и врачи, медсестры и посетители больницы.

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