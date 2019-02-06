Собаки привели соседей к больной хозяйке и спасли ей жизнь

firstcoastnews.com

В американском штате Флорида лабрадоры Белла и Сэди привели соседей к больной хозяйке, чем спасли ей жизнь. Об этом сообщает информационный портал First Coast News.

Морин Хетчер (Maureen Hatcher) находилась дома, когда внезапно почувствовала себя плохо. «Я помню, как ко мне подбежал Сэди, — рассказывает Хетчер. — Я сказала: "Мамочке нужна помощь", и тогда оба пса убежали».

На видео с камеры наружного наблюдения видно, как два лабрадора темного окраса бегут через дорогу, чтобы привести подмогу в дом. Соседи тут же прибыли к Хетчер и вызвали скорую помощь.

В больнице женщине диагностировали инсульт и оказали необходимую медицинскую помощь. «Когда случается инсульт, каждая минута на счету», — предупредила доктор Нима Агаэбрахим (Nima Aghaebrahim).

Позже, вспоминая детали происходящего, Хетчер не могла понять, как собаки самостоятельно покинули дом. По ее словам, двери запираются на замок автоматически. Женщина предположила, что, вероятно, в тот день входная дверь была слегка приоткрыта, что позволило питомцам выбежать за соседями.

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