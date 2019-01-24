Пес привел врачей к потерявшему сознание хозяину и спас его

Золотистый ретривер, хозяин которого упал в обморок, дождался машины скорой помощи и отвел медиков в нужное место. Как отмечает Daily Mail, пес прослыл героем в соцсетях.

Инцидент произошел китайском округе Юньчэн, провинция Шаньси. Владелец собаки потерял сознание и рухнул на землю в одном из уличных переулков. Местные жители сообщили об этом экстренным службам.

Пес тем временем вышел на большую дорогу, дождался машину скорой помощи, а затем начал подавать водителю знаки, чтобы тот следовал за питомцем. В итоге собака смогла привести спасателей к хозяину, и те погрузили его в автомобиль.

Один из врачей уточнил, что мужчина потерял сознание от чрезмерного употребления алкоголя. Действия пса были сняты медиками на видеорегистратор, и вскоре питомец стал интернет-знаменитостью: в соцсетях пользователи были тронуты его поведением и нарекли его «ангелом-хранителем».

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