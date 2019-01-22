На слишком успешную полицейскую собаку устроили охоту с вознаграждением

В Великобритании полицейской собаке пришлось скрываться после того, как за ее голову назначили крупную награду. Об этом сообщает издание Daily Mail.

За пять лет спрингер-спаниэль по кличке Скэмп («Разбойник») отыскал контрабандные сигареты на сумму шесть миллионов фунтов стерлингов (более 511 миллионов рублей). После серии судебных процессов над контрабандистами в Бирмингеме, Сассексе, Ньюкасле, Нортгемптоне и Грейт-Ярмуте за его убийство пообещали 25 тысяч фунтов стерлингов (2,1 миллиона рублей).

«Меня тоже угрожали убить, — утверждает владелец пса, 40-летний Стюарт Филлипс (Stuart Phillips). — Мне разбили ветровое стекло, порезали шины. На самом деле, этого следовало ожидать, когда раздражаешь таких ужасных людей». По его словам, помимо табака, Скэмп обучен вынюхивать банкноты и помешал провезти через границу 60 тысяч фунтов наличными (более пяти миллионов рублей).

В 2018 году сообщалось, что в Италии неаполитанская преступная организация «Каморра» объявила награду в пять тысяч евро за голову полицейской собаки по кличке Почо. Пес занимается поиском наркотиков.

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