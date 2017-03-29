Пса-наркокурьера с 10 килограммами героина поймали в аэропорту Нью-Йорка

В США пресекли попытку ввоза наркотиков, спрятанных в клетке с собакой. Об этом в среду, 29 марта, сообщает UPI.

Пес прибыл в Нью-Йорк из Пуэрто-Рико в багажном отделении самолета. В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди его забрали два злоумышленника. По всей видимости, они надеялись, что собака не вызовет подозрений, так как тот же маршрут использует организация Sato Project, ввозящая в США брошенных собак из Южной Америки.

В аэропорту контрабандистов уже поджидали полицейские с ордером на обыск. Дно клетки, в которой находилось животное, оказалось двойным. Во время обыска под ним нашли около 10 килограммов героина. По оценке полиции, стоимость наркотиков превышает миллион долларов.

Контрабандистам предъявлено обвинение в хранении наркотиков и преступном сговоре. Им грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. О судьбе пса не сообщается.

26 марта стало известно, что испанская полиция изъяла в городах Валенсия и Малага 17 килограммов кокаина в резиновых бананах, замаскированных под настоящие.