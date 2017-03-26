Испанская полиция обнаружила 17 килограммов кокаина в партии резиновых бананов

Испанская полиция изъяла в городах Валенсия и Малага 17 килограммов кокаина в резиновых бананах, замаскированных под настоящие, а также в контейнерах из под них. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает ABC News.

Уточняется, что 57 поддельных фруктов находились в упаковках со съедобной партией. Бананы были наполнены семью килограммами запрещенного вещества, а остальные 10 находились внутри коробок. Задержаны двое подозреваемых граждан Испании. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут третьего соучастника, предположительно, итальянца.

Как сообщается на сайте телеканала, расследование случаев поставки наркотика во фруктах Гражданская гвардия страны начала в ноябре прошлого года, когда впервые обнаружила кокаин в партии бананов.

14 марта сотрудники таможни в Санкт-Петербурге пресекли канал поставки кокаина из Латинской Америки. Наркотик также был спрятан в контейнерах с бананами.

10 февраля сообщалось, что на пляже британского графства Норфолк волнами вынесло на берег 360 килограмм кокаина в герметичных непромокаемых сумках. Общая стоимость вещества оценивалась в 50 миллионов фунтов (3,7 миллиардов рублей).