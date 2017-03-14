В порт Петербурга с грузом бананов прибыла крупная партия кокаина из Эквадора

Таможенники пресекли канал поставки кокаина в Петербург из Латинской Америки, изъяв 18 килограммов наркотика. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила «Интерфакс» пресс-служба Северо-Западной оперативной таможни.

В петербургский морской порт из Эквадора прибыло трансатлантическое грузовое судно Baltic Mercury. В ходе его досмотра таможенники в контейнере с бананами обнаружили контрабанду. 18 брикетов с порошкообразным веществом были спрятаны в технологическом отсеке. Проведенная экспертиза показала, что порошок является кокаином, общей массой 18 килограммов.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков по части 3 статьи 229 УК РФ.

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Устанавливаются все причастные к организации канала поставки наркотика.

27 февраля Генпрокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении троих участников преступной группы, которые, по версии следствия, до 2015 года контрабандой ввозили крупные партии кокаина из Доминиканской Республики в Россию. Для этого они незаконно приобретали кокаин, растворяли его в жидкости, не менявшей его свойства, и разливали в бутылки из-под рома.