Перевозившие кокаин в бутылках из-под рома контрабандисты пойдут под суд

Генпрокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение в отношении троих участников преступной группы, которые, по версии следствия, до 2015 года контрабандой ввозили крупные партии кокаина из Доминиканской Республики в Россию. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Георгию Кольваху, Андрею Бредкину и Антону Мельникову инкриминируются контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой, в особо крупном размере, а также покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

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По версии следствия, обвиняемые до 2015 года занималась контрабандными поставками крупных партий кокаина из Доминиканской Республики в Россию: для этого они незаконно приобретали кокаин, растворяли его в жидкости, не менявшей его свойства, и разливали в бутылки из-под рома.

1 сентября 2016 года стало известно, что в столичном аэропорту Домодедово задержали гражданина Бразилии, пытавшегося ввезти в страну наркотические вещества в чемодане.