Бывший финский наркополицейский приговорен к тюрьме за контрабанду наркотиков

Бывший руководитель подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Хельсинки Яри Аарнио приговорен к 10 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает Reuters.

Окружной суд признал Аарнио виновным в организации контрабанды около 900 килограммов гашиша в Финляндию из Нидерландов.

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Еще три года заключения суд добавил бывшему сотруднику правоохранительных органов за незаконный оборот полицейского оборудования видеонаблюдения, злоупотребление служебным положением и фальсификацию доказательств.

В общей сложности Аарнио проведет за решеткой 13 лет.

В приговоре указывается, что бывший страж порядка бесцеремонно злоупотреблял своим положением и своими действиями поставил под угрозу общественное доверие к полиции.

Как отмечает агентство, данный случай является очень редким для Финляндии. В стране отмечается низкий уровень коррупции и вовлеченности чиновников и правоохранителей в преступную деятельность.