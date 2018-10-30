Итальянская мафия объявила награду за голову полицейской собаки

В Италии неаполитанская преступная организация «Каморра» объявила награду в пять тысяч евро за голову полицейской собаки по кличке Почо, которая занимается поиском наркотиков. Об этом сообщает издание La Stampa.

За время службы в полиции пес выявил более двух тонн наркотиков, из-за чего мафиози потеряли несколько миллионов евро. Последнюю крупную партию запрещенных веществ Почо нашел несколько недель назад в провинции Салермо, обнаружив в тайнике 30 килограммов кокаина. Также, по словам полицейских, собака смогла отыскать наркотики, замаскированные под сухую детскую смесь в пластиковой бутылочке.

Почо попал в полицию из семьи местного жителя, которому пришлось отдать пса из-за аллергии. Джек-рассел-терьеру уже девять лет, ему остался год службы до выхода на пенсию. Преступники уже пытались избавиться от собаки, подбросив ей отравленные фрикадельки, но безуспешно.

В июле 2018 года колумбийская наркомафия предложила полиции почти 70 тысяч долларов в обмен на специализирующуюся на поиске наркотиков овчарку по кличке Призрак. За последние три года пес помог выследить 246 наркодилеров и обнаружил около девяти тонн кокаина. После информации о вознаграждении полиция решила перевести Призрака на службу в аэропорт Боготы «Эль-Дорадо», где собака будет находиться в большей безопасности.

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