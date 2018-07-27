За голову унюхавшей тонны кокаина собаки предложили 70 тысяч долларов

Крупная колумбийская наркомафия предложила полиции 200 миллионов песо (69,5 тысяч долларов) в обмен на специализирующуюся на поиске наркотиков овчарку по кличке Призрак. Об этом сообщает портал Tvnotas.

Материалы по теме Честь, отвага, хвост О погибшем в Париже псе Дизеле и других собаках на службе у антитеррора

Овчарка служит в колумбийской полиции в отделе по борьбе с наркотиками, где она участвовала в 300 операциях и помогла выследить 246 наркодилеров. За последние три года ей удалось обнаружить около девяти тонн кокаина, что нанесло серьезный удар по интересам банды «Клан залива», промышляющей нелегальным оборотом наркотиков. Тогда лидер группировки Дарио Усуга предложил полиции крупное вознаграждение в обмен на жизнь собаки.

После информации о вознаграждении от мафии полиция приняла решение перевести Призрака на службу в аэропорт Боготы «Эль-Дорадо», где она будет находиться в большей безопасности.

В марте 2017 года стало известно, что в аэропорту Нью-Йорка пресекли попытку ввоза наркотиков, спрятанных в клетке с собакой. Дно клетки, в которой находилось животное, оказалось двойным. Во время обыска под ним нашли около 10 килограммов героина.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!