Митинг Навального во Владивостока собрал 700 человек

Оппозиционер Алексей Навальный провел митинг своих сторонников во Владивостоке. О том, как прошло мероприятие, в субботу, 23 сентября, сообщает Общественное телевидение Приморья.

Представитель администрации города Игорь Козюра сообщил телеканалу, что на мероприятии присутствовали около 700 человек, примерно половина из них были несовершеннолетними.

После окончания митинга состоялась пресс-конференция. Общественное телевидение Приморья отмечает, что попасть на нее смогли не все журналисты, так как вход был разрешен только аккредитованным, а информацию об этом разместили лишь на страничке одного из организаторов в социальной сети.

