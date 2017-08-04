Оппозиционеру Алексею Навальному продлили испытательный срок по делу «Ив Роше» на один год из-за правонарушений. Об этом сообщает в пятницу, 4 августа, ТАСС из зала Симоновского суда Москвы.

Таким образом удовлетворено ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Представление было направлено в суд для предупреждения совершения Навальным новых правонарушений. В общей сложности испытательный срок по делу «Ив Роше» для политика теперь составляет шесть лет.

3 августа оппозиционера признали виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП России) и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Как зафиксировано в административном протоколе, Навальный 8 и 9 июля в Москве организовал граждан, раздававших листовки на улицах.

До этого в 2017 году он дважды подвергался административной ответственности: в марте — за неповиновение полицейским, в июне — за организацию несогласованной акции на Тверской улице.

Оба условных срока оппозиционера — по делам «Ив Роше» и «Кировлеса» — должны были истечь летом 2018 года. Условное наказание обязывает Навального с определенной периодичностью и по определенным дням отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией. В случае нарушения порядка контроля или совершения двух и более нарушений общественного порядка условный срок может быть заменен на реальный.