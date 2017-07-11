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В фигуре Навального увидели выгоду для разных групп влияния

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Алексей Мартынов
Алексей Мартынов

Фигура основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального может использоваться различными силами для своих целей. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 11 июля, высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Специалист усомнился в том, что оппозиционеру напрямую оказывают протекцию некие покровители, однако те или иные его действия могут быть выгодны нескольким сторонам, в частности, силовикам и либеральному крылу власти.

«Для кого-то, чтобы страшилку нарисовать, для кого-то наоборот. Все так или иначе тактически используют его как фактор, даже не как личность, а как какую-то нарицательную единицу, — отметил Мартынов. — Всем он в том или ином смысле удобен».

Вместе с тем Навальный, постоянно подогревая к себе интерес в медиа, начинает переходить «красные линии», считает собеседник. Активист нарушает требования, предъявляемые к условно осужденным, и делает это демонстративно. «Он как человек, который позиционирует себя как юрист и адвокат, не может не знать этих тонкостей», — подчеркивает Алексей Мартынов.

11 июля в пресс-службе Симоновского суда Москвы сообщили, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила заявление с просьбой сменить назначенное Навальному условное наказание на реальное. Позднее там заявили, что вернули ведомству документ, так как он был неправильно оформлен. Информацию о самом факте наличия такой заявки от ФСИН опроверг сначала источник, а затем и сама служба.

О каком деле в отношении оппозиционера якобы шла речь, не уточнялось. У Навального не истекли два условных срока — по делам «Ив Роше» и «Кировлеса». Оба должны истечь летом 2018 года. Условное наказание обязывает оппозиционера с определенной периодичностью и по определенным дням отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией. В случае нарушения порядка контроля или совершения двух и более нарушений общественного порядка условный срок может быть заменен на реальный.

В 2017 году Навальный дважды подвергался к административной ответственности: в марте — за неповиновение полицейским, в июне — за организацию несогласованной акции на Тверской улице.

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