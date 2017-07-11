ФСИН попросила отправить Навального в колонию

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит Симоновский суд Москвы отменить условное наказание, назначенное оппозиционеру Алексею Навальному и отправить его в исправительную колонию. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 11 июля.

«[Заявление об отмене условного осуждения] зарегистрировано, но процессуальное решение по нему — о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению — пока не принято», — рассказал пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

В рамках какого дела ФСИН просит ужесточить наказание, не уточняется.

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У Навального не истекли два условных срока — по делам «Ив Роше» и «Кировлеса». Оба должны истечь летом 2018 года. Условное наказание обязывает оппозиционера с определенной периодичностью и по определенным дням отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией. Как правило, отмечаться необходимо раз в неделю. В случае уклонения от контроля суд по представлению инспекции может заменить условный срок на реальный.

Помимо этого, как писал «Интерфакс», причиной ужесточения наказания может стать совершение осужденным в течение года двух и более нарушений общественного порядка, за которые он привлекался к административной ответственности. В 2017-м Навальный дважды находился под административным арестом — за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и за организацию не согласованной с властями акции на Тверской улице 12 июня.