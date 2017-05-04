ФСИН потребовала от Навального не покидать Россию

Адвокат Алексея Навального заявил, что ФСИН предупредила его о недопустимости выезда оппозиционера за границу. Соответствующий пост юрист Вадим Кобзев разместил в Twitter.

«Позвонила начальница уголовно-исполнительной инспекции, где отмечается @navalny, и требовала, чтоб он не смел и думать выехать за рубеж!» — написал адвокат.

По его словам, эта женщина «настоятельно просила передать, что осужденным выезжать за границу законом запрещено».

Навальный в соцсети прокомментировал поступившую от Кобзева информацию так: «То есть загранпаспорт дали, но выезжать запрещено. А зачем он мне тогда? Рыбу заворачивать?»

Ранее в четверг, 4 мая, оппозиционер рассказал, что ему позвонили из ФМС и сообщили о готовности его загранпаспорта. «Какие-то — думаю — пранкеры. Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил», — отметил он. Навальный подчеркнул, что теперь он может поехать на обследование и лечение в одну из зарубежных клиник, специализирующихся по ожогам глаз. Зрение у оппозиционера пострадало при недавнем нападении с зеленкой (смешанной, по словам Навального, с другой едкой жидкостью).

У блогера два условных срока — по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Такой вид наказания предполагает необходимость отмечаться по определенным дням. Согласно статье 15 закона о порядке выезда из России и въезда в страну, гражданину могут временно закрыть выезд, если он не отбыл или его не освободили от наказания за совершенное преступление. В июне 2015 года Навальный опубликовал документ московского управления ФМС, в котором говорится, что ему отказано «в выдаче паспорта для временных выездов из РФ» из-за судимостей.