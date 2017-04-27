Навальному залили глаз зеленкой

Оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой. Об этом сам он сообщил в Twitter. Инцидент произошел на выходе из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

«Что неприятно, попали так, что у меня теперь весь правый глаз зеленый. И зрачок, и роговица», — написал основатель ФБК.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также сообщила, что оппозиционеру вызвали скорую. Его забрали в больницу.

20 марта политика забросали шариками с зеленкой перед открытием его избирательного штаба в Барнауле. За день до этого в оппозиционера бросили яйца на митинге в Новосибирске.