Появилось видео нападения на Навального в Волгограде

Видео: Grigory Belozerov / YouTube

В Волгограде местные жители напали на оппозиционера Алексея Навального, сообщает РЕН ТВ. Видео потасовки опубликовано на YouTube.

По информации телеканала, горожанам не понравилось то, что сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией с помощью фоторедактора раскрасили памятник «Родина-мать» (лицо и ладонь сделали зелеными). Это отсылка к истории, произошедшей 20 марта в Барнауле. Тогда политика перед открытием его предвыборного штаба облили зеленкой, лицо и руки стали цветными.

Пришедшие на встречу с Навальным скандировали «Позор!». В какой-то момент люди начали толкаться, оппозиционера стали тянуть в разные стороны и, вроде бы, повалили на ступени. Стоящие рядом махали кулаками, в итоге в конфликт вмешалась полиция и разняла участников драки.

В последние недели Навальный ездит по России, встречаясь со своими сторонниками.