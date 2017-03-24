Прокуратура предостерегла сторонников Навального от проведения акции в Москве

Оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам направили предостережения о недопустимости попыток проведения 26 марта несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщили «Интерфаксу» в столичной прокуратуре в пятницу, 24 марта.

В пресс-службе отметили, что подобные попытки — «прямое нарушение закона», а для мероприятия были «предложены альтернативные места проведения, от которых организаторы отказались». «Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», — пояснил сотрудник прокуратуры.

Предостережения «в целях недопущения возможных нарушений закона» направлены также Ивану Жданову, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади — сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, — а также поддерживающему оппозиционера Александру Помазуеву.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал незаконными призывы поучаствовать в шествии по Тверской улице Москвы в рамках акции, инициированной Навальным. «Это фактически не что иное, как провокация», — сказал он.

23 марта полиция Москвы призвала жителей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном мероприятии, намеченном на воскресенье.

О том, что мэрия отказала Навальному в шествии от площади Тверская Застава по улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская, а также в митинге на улице Охотный Ряд, стало известно 18 марта.