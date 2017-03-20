Навального облили зеленкой перед открытием избирательного штаба в Барнауле

Перед открытием избирательного штаба Алексея Навального в городе Барнаул Алтайского края неизвестные забросали оппозиционного политика шариками с зеленкой. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на входе в помещение, в котором была организована предваряющая открытие штаба пресс-конференция. «Мы подали заявление по причинению вреда здоровью, приезжала полиция, номер машины есть на видео, видео предоставлено в полицию», — рассказали агентству представители штаба.

19 марта в Новосибирске перед началом митинга против повышения тарифов на услуги ЖКХ один из присутствующих кинул в Навального несколько яиц. Нарушитель был задержан полицией.

Аналогичный случай произошел 4 марта в Уфе, куда оппозиционер также приехал на открытие своего избирательного штаба.

6 марта в Нижнем Новгороде неизвестные залили монтажной пеной двери дома, где в тот день должен был открыться штаб Навального. Полиция была поставлена в известность о случившемся. По словам представителя штаба Анны Степановой, сторонники политика знали о готовящейся провокации и накануне оповестили правохранителей.