Появилось видео нападения с зеленкой на Навального

На YouTube появилась видеозапись, на которой видно, как неизвестный мужчина обливает зеленкой оппозиционера Алексея Навального, когда тот садится в машину. Инцидент произошел 27 апреля на выходе из московского бизнес-центра «Омега-Плаза», где расположен офис Фонда борьбы с коррупцией.

Нападавшему удалось скрыться. По факту произошедшего Навальный обратился в полицию, рассказал «Интерфаксу» его адвокат Иван Жданов.

Вечером того же дня оппозиционера, госпитализированного с химическим ожогом правого глаза, отпустили из больницы, но в связи с состоянием здоровья ему пришлось отказаться от поездки в Астрахань на открытие своего предвыборного штаба.