Полиция начала проверку по факту нападения с зеленкой на Навального

Столичная полиция приступила к доследственной проверке по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального, который получил химический ожог глаз после того, как неизвестный облил его зеленкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«На службу "02" поступило сообщение о том, что на улице Ленинская Слобода Алексея Навального облили зеленкой. При отработке информации установлено, что в медицинское учреждение с диагнозом "Химический ожог глаза спиртовым раствором бриллиантовой зелени" доставлен мужчина», — сообщили в главке.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел в четверг, 27 апреля, на выходе из московского бизнес-центра «Омега-Плаза», где расположен офис Фонда борьбы с коррупцией. Нападавшему удалось скрыться.

Вечером того же дня оппозиционера отпустили из больницы, однако в связи с состоянием здоровья ему пришлось отказаться от поездки в Астрахань на открытие своего предвыборного штаба.