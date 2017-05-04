Навальный удивился выдаче загранпаспорта

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал в своем блоге, что ему выдали загранпаспорт.

«Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то — думаю — пранкеры. Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил», — написал он.

По словам политика, это позволит ему выехать в зарубежную специализированную клинику для лечения правого глаза после химического ожога, полученного 27 апреля в результате нападения с зеленкой. Как отмечает оппозиционер, зрение на этом глазу сохранилось на 15 процентов, но есть шансы на восстановление.

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Условное наказание Навального по делу «Кировлеса», которое истечет в августе 2018 года, обязывает его в течение испытательного срока с определенной периодичностью и по определенным дням отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией. Как правило, отмечаться необходимо раз в неделю. В случае уклонения от контроля суд по представлению инспекции может заменить условный срок на реальный.

Свободный выезд из страны гарантируется российским гражданам Конституцией, однако, как следует из определения Конституционного суда от 24 февраля 2005-го, это право может быть ограничено федеральным законом. Так, в статье 15 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» сказано, что гражданину могут временно закрыть выезд в случае, если он осужден за совершение преступления.