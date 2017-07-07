Навального освободили

Оппозиционера Алексея Навального, отбывавшего административный арест, освободили. Об этом сообщила на своей странице в Twitter в пятницу, 7 июля, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По ее словам, Навального перед этим увезли из спецприемника.

26 июня оппозиционеру вызывали скорую помощь из-за поднявшейся температуры. Госпитализация ему не понадобилась.

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Навальный отбывал арест за организацию не согласованной с властями акции на Тверской улице 12 июня. Симоновский суд столицы сначала назначил ему 30 суток под стражей, однако впоследствии срок был сокращен Мосгорсудом до 25 суток.

В ночь на 12 июня Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую, часть которой была перекрыта и сделана пешеходной для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Изначально митинг оппозиции должен был пройти в согласованном с властями месте — на проспекте Сахарова (в итоге там состоялась санкционированная акция, на которую, по информации полиции, пришли 1,8 тысячи человек). На Тверской, по подсчетам властей, было не более пяти тысяч участников. Сам политик не участвовал в демонстрациях, поскольку был задержан на выходе из своего дома.