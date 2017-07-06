После обыска в московском штабе Навального сменились замки на дверях

После завершения обысков в московском штабе Навального его сотрудники не смогли попасть внутрь из-за смены замков на дверях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника штаба Николая Ляскина.

Сторонники оппозиционера попытались спилить замки, но их действия пресекли полицейские. При этом никого не задержали. По словам Ляскина, в офисе остались агитационные материалы, необходимые для проведения в ближайшие выходные акции «Большой субботник».

К входу в здание работников штаба также не подпускают частные охранники, ссылаясь на «хозяйственно-правовые» отношения с собственником. «Наш юрист приехал в полицию ЦАО Москвы, но с ним отказываются общаться и требуют заявления», — добавил Ляскин.

Ранее замначальника уголовного розыска Замоскворецкого отдела полиции Москвы Евгений Тихомиров заявил, что обыски в здании штаба Навального проводятся в связи с расследованием дела о самоуправстве. Он рассказал, что стражам порядка поступило заявление о нарушении арендатором помещения условий договора аренды. При этом, по словам Тихомирова, к самому штабу Навального, выступающему субарендатором, никаких претензий нет.